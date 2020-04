Zanglust Drempt wacht geduldig af

DREMPT – Koor Zanglust uit Drempt heeft lang gehoopt op 25 april een concert te kunnen geven. Al begin maart werden de repetities gestaakt, maar de zangers hoopten dat zij een aangepast programma konden geven. Nu de regels zijn aangescherpt tot en met 28 april, blijkt dat het concert toch echt moet worden afgelast. “Uiteraard betreuren wij dat ten zeerste maar het is niet anders en momenteel staat gezondheid voorop.”

Ook de bloemenactie van 9 mei gaat niet door en tevens de toneelrepetities liggen stil. Het is nog maar de vraag of de repetities van de toneelgroep op tijd kunnen worden hervat voor de uitvoering in november. De spelers willen natuurlijk wel met iets goeds op de planken komen.

Zanglust was voor de crisis al begonnen met de verspreiding van de donateurskaarten, maar ook dat is nu even stopgezet. “We hopen zo snel mogelijk met de kaarten bij u langs te kunnen komen.” De vereniging realiseert zich dat de kans bestaat dat donateurs dit jaar weinig terugkrijgen voor hun steun, maar koestert de steun en hoopt iedereen volgend jaar in goede gezondheid te kunnen begroeten bij de activiteiten ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan.