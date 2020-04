Wolf laat zich zien op Zuid-Veluwe

REGIO – De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Natuurmonumenten meldt begin april dat het dier het behulp van een wildcamera nu ook is gezien in het gebied Zuid-Veluwe.

Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Boswachter André ten Hoedt is niet verrast: “We zaten er al een tijdje op te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen.”

Het is onbekend of de wolf die op de camerabeelden te zien is, een wolf is die al eerder is gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Ook is nog niet duidelijk of de wolf op de camerabeelden het hert zelf heeft gedood. Op het kadaver van het edelhert is veldonderzoek uitgevoerd en zijn DNA-monsters genomen. Uit het genetisch onderzoek zal duidelijk worden of de wolf ‘een bekende’ is en of deze wolf het edelhert heeft gedood.

Op de Noord-Veluwe leeft sinds een jaar een roedel wolven. Daar ziet Natuurmonumenten dat de wolven gedurende de winter een steeds groter gebied verkennen. Wildcamera’s legden een wolf vast in een cultuurlandschap op de Noord-Veluwe. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: “Het is een overgangsgebied van de Veluwe naar de nattere graslanden en veengronden, met beken, vennen en agrarisch gebruik. Dat laat zien dat ze niet alleen het natuurgebied, maar ook het aangrenzende buitengebied aan het verkennen zijn. Aan de Noordoostkant van de Veluwe nabij Heerde, is ook een wolf door een wildcamera vastgelegd. Deze wolf bevindt zich buiten het Leefgebied Wolf, zoals door de Provincie Gelderland vorig jaar is vastgesteld, en lijkt dus ook de omgeving te verkennen.” Of er ruimte is op de Noord Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen.

Foto: Screenshot wildcamera