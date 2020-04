Wethouder bezoekt Velps bedrijf dat spatbrillen maakt

VELP – In opdracht van het Radboud UMC ziekenhuis Nijmegen maakt De Kat Tooling & Moulding BV uit Velp speciale Pre Shield spatbrilhouders. Wethouder Ronald Haverkamp bracht een kort bezoek aan het bedrijf om zijn grote waardering uit te spreken.

Het Radboud UMC (innovatiecentrum) heeft in korte tijd een nieuw type gezichtsbeschermer ontwikkeld, genaamd de PRE Shield. Deze gezichtsbeschermer moet zorgprofessionals op een goede manier blijven beschermen tegen het coronavirus, zodat zij kunnen blijven werken. De zorgprofessionals zetten zich onder extreme omstandigheden in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Deze omstandigheden vragen om innovatieve oplossingen.

De Kat Tooling & Moulding BV is het gelukt om in een recordtempo een matrijs (tool) te maken voor het Radboud UMC. Normaliter duurt het ongeveer een kleine 4 á 6 weken om te komen tot een product. Het is nu gelukt om binnen enkele dagen een prototype te hebben. Dit prototype is recentelijk getest en officieel goedgekeurd door het Radboud UMC. Daarom is De Kat Tooling & Moulding BV inmiddels ook daadwerkelijk begonnen met het produceren van spatbrilhouders.

De Kat Tooling & Moulding BV is een onderneming uit Velp die een totaaloplossing aanbiedt op het gebied van kunststof productontwikkeling. De Kat vervaardigt matrijzen en produceert spuitgietproducten. Het bedrijf levert in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland aan opdrachtgevers in de farmaceutische en medische industrie, de meubelbouw, machinebouw, elektrotechniek/elektronica en aan de automotive en fietsindustrie.

Wethouder Ronald Haverkamp was tijdens zijn bezoek onder de indruk van het bedrijf: “Ik vind het echt heel mooi dat een bedrijf uit onze gemeente bijdraagt aan het leveren van beschermingsmateriaal voor onze zorgprofessionals, die zo hard werken in deze moeilijke tijd. Het is enorm belangrijk dat het bedrijfsleven op allerlei manieren nadenkt over het produceren van producten die nu door de zorgsector met urgentie worden gevraagd. Ik merk bij het personeel van het bedrijf een tomeloze inzet om te voorzien in de grote vraag naar spatbrillen.”