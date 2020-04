Webinar Herenboerderij

LOENEN – Vanwege alle maatregelen kunnen de geplande rondleidingen op Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen helaas niet doorgaan. Daarom is er op woensdag 29 april om 20.00 uur een webinar met digitale rondleiding en een interactieve ontmoeting online. De initiatiefnemers van de boerderij informeren belangstellenden op deze manier graag over hun unieke samenwerkingsproject, een coöperatie van maximaal tweehonderd gezinnen die met elkaar duurzame, biologische voeding produceert.

grootemodderkolk.herenboeren.nl