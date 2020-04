Wat is het nut van stoelhoezen?

(Dit is een gesponsord artikel)

We zitten veel tijd in onze voertuigen, op weg naar ons werk, om vrienden te bezoeken en zoveel meer. Vaak drinken we zelfs koffie of frisdrank, en soms eten we ook nog eens in onze auto’s. Daarbij komt dat de wagen gebruikt wordt voor het meenemen van huisdieren en sportartikelen. Daardoor kan de stoelbekleding al snel vies worden. U kunt beschermhoezen voor autostoelen aanschaffen zodat u geen vlekken, vuil of slijtage krijgt. Met zulke hulpmiddelen kunt u uw autostoelen schoon en netjes houden en vooral in het geval van voertuigen die iedere dag worden gebruikt, onder andere bedrijfswagens, taxi’s en

gezinswagens. Daarbij komt nog dat ze een stuk goedkoper zijn dan stoelbekleding en probleemloos vervangen kunnen worden.

Op basis van het gebruikte productiemateriaal kunt u kiezen uit textiel, kunstleer en zelfs stoelbekledingen van echt leer en bont. Laatstgenoemde twee zijn het prijzigst. De zithoezen van leer creëren een fraai uiterlijk. De bontbekledingen zijn in de koude jaargetijden geschikt, zeker in landen die een lange en strenge winter hebben. De stoffen stoelhoezen zijn het minst duur en daarom kunnen ze om de zoveel jaar worden vernieuwd. Deze hoezen worden over het algemeen per twee aangeboden (voor de voorste zitplaatsen) of in sets (voor alle zitplaatsen).

De stoelhoezen van de auto kunnen zowel universeel zijn als op maat gemaakt voor een specifiek automodel. Voor het eerste type worden er vaak “t-shirt”-hoezen toegepast. Deze goedkopere hoezen kunnen voor elk model gebruikt worden, hoewel ze weinig bestand zijn tegen vuil.

De laatstgenoemde variant wordt geleverd op basis van de specifieke specificaties van iedere autostoel en oogt alsof deze af fabriek is aangebracht. Verder kunnen deze hoezen de functionaliteit van de autostoelen optimaliseren doordat ze extra steun bieden aan de

lendenen of aan de zijden of zelfs massages kunnen geven.

Ook zijn er stoelhoezen voor uw huisdier. Dit zijn praktische hulpmiddelen als hangmatten, brede matten of zachte koffers, waarbij niet alleen uw autostoelen, maar ook uw huisdier, en dan vooral de kleine honden, optimaal worden beschermd.

Adviezen voor het maken van uw keuze Denk eraan, dat als uw wagen met zij-airbags is uitgevoerd, die zich in de rugleuning van de voorste zitplaatsen bevinden, u speciale voor

airbags geschikte stoelhoezen moet aanschaffen – omdat er speciale openingen of kleppen in zijn aangebracht en vanwege de SRS- of Airbag-markeringen aan de zijwanden.

Autohoezen vind je op de website Besteonderdelen.nl.