Wandeling 75 jaar vrijheid in Velp

VELP – De Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal heeft een wandeling uitgezet in Velp die in het teken staat van 75 jaar vrijheid. Het was de bedoeling deze wandeling in een groep te maken, maar dat gaat nu niet door. Daarom heeft de kring de wandeling online geplaatst, met foto’s erbij. Wie wil kan de wandeling met zijn tweeën maken, of zelfs in gedachten vanachter de computer. De wandeling is te vinden op www.oudheidkundigekring.nl.