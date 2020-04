Vrijwilligers bieden luisterend oor bij Humanitas Home-Start Rheden

VELP – Tot eind april zit iedereen voorlopig nog thuis. Voor ouders met kinderen gaan dit pittige weken worden. Ineens zijn ze juf, naar hun huishoudelijke taken en eventuele baan. Voor velen is het een hele toer om dit te organiseren èn vol te houden.

Marjolein Nieuwenhuisen coördineert Home-Start voor Humanitas in de gemeente Rheden en hoopt dat ouders niet te lang blijven zitten met vragen waarbij vrijwilligers juist nu kunnen ondersteunen. Marjolein: “Home-Start kan ouders ondersteunen in de periode vanaf 28 weken zwangerschap tot gezinnen met kinderen in de leeftijd van 14 jaar. De ondersteuning door vrijwilligers kan zoveel betekenen voor gezinnen. Juist in deze tijd willen we er zijn voor ouders, we begrijpen dat menig gezin erg zoekende is om rust en balans te vinden. Zit je er als ouder even doorheen en wil je sparren met een andere ouder over hoe het nu thuis gaat, dan zijn de vrijwilligers van Home-Start Rheden een luisterend oor voor je; overdag of juist ’s avonds als de kinderen slapen.”

Marjolein: “Als ouders zich aanmelden probeer ik de hulpvraag duidelijk te krijgen en kijk welke vrijwilliger hier het best bij past om de ouder telefonisch te kunnen ondersteunen. Alle vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouders, volgen een verplichte training en krijgen ondersteuning van de projectcoördinator.”

Humanitas Home-Start Rheden is dagelijks bereikbaar via WhatsApp, tel. 06 – 12363420) of per email: m.nieuwenhuisen@humanitas.nl.

www.home-start.nl