Volkstuinen te huur

BRUMMEN – Volkstuinvereniging Brummen heeft tuintjes te huur, variërend in grootte van 50 tot 150 vierkante meters of zelfs meer. Nu alle evenementen zijn afgelast en sportscholen gesloten zijn, is tuinieren een mooie manier om uit de sleur van het thuiswerken te komen, meent de vereniging. “U kunt uw eigen gezonde groenten, fruit en bloemen verbouwen op uw eigen tijd. En op 2 meter afstand een praatje maken met medemoestuinders.” Het volkstuinterrein De Bliksem is te vinden aan de Hammelerweg en is altijd open van zonsopgang tot zonsondergang. Nieuwe huurders betalen eenmalig 35 euro contributie, de huur van de tuin bedraagt 0,30 euro per vierkante meter.

www.volkstuinbrummen.nl