Vlaggen voor de vrijheid

LAAG-KEPPEL – 75 Jaar vrijheid. Een bijzonder moment dat groots gevierd zou worden, ook in onze regio. Maar alle inspanning van de organisatoren ten spijt, dit kan allemaal niet doorgaan. Hier en daar wordt al bekeken of er misschien in het najaar aandacht kan worden besteed aan deze herdenking, maar op dit moment blijft het stil. Daarom vroeg de gemeente Bronckhorst vorige week aan de inwoners om de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp. Dat betekende dat in Laag-Keppel en Hummelo donderdag 2 april de vlag uitging en vrijdag 3 apil in Drempt en Hoog-Keppel. Zo werd in alle stilte toch nog stilgestaan bij 75 jaar bevrijding.

Foto: Linda Peppelman