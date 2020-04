Vlaggen voor 75 jaar vrijheid

BEEKBERGEN/LIEREN/OOSTERHUIZEN – Het Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen heeft de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid alles afgelast. Wel zullen de Nederlandse en Canadese vlaggen worden gehesen bij de monumenten in Oosterhuizen (donderdag 16 april) en in Lieren (vrijdag 17 april). Voorzitter Jan Muller: “We vragen aan de inwoners van onze dorpen om deze dagen ook de vlaggen uit te hangen, deels allereerst voor de bevrijding, maar ook voor de saamhorigheid en steun aan elkaar in deze moeilijke tijd tijdens het verschrikkelijke coronavirus, die wij met z’n allen moeten proberen te onderdrukken.”