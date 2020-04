Videodienst vanuit de Kruiskerk

EERBEEK – Omdat de kerkdiensten en alle andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan, maken enkele vrijwilligers en pastores van de Kruiskerk in Eerbeek videodiensten. Dit zijn korte overdenkingen met gebed en liederen ter bemoediging in deze coronacrisis. “Veel mensen missen de kerkdiensten en ook zeker de ontmoetingen. We proberen zo contact te houden met de gemeenteleden”, zeggen de vrijwilligers. Voor elke zondag wordt een videodienst gemaakt, evenals voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en de paasmorgen. Dit gaat door zolang de coronamaatregelen gelden.

Gemeenteleden krijgen koppelingen toegestuurd van de video-opname en van het audiobestand. De videodiensten worden ook geüpload naar YouTube. Met zoekwoorden ‘Protestantse Gemeente Eerbeek’ kan iedereen deze vinden.

Behalve de videodiensten verschijnen er ook meer nieuwsbrieven en houden de drie pastores telefonisch spreekuur voor gemeenteleden. Elke woensdagavond wordt van 19.00 tot 19.15 uur de klok geluid.

Foto: Screenshot YouTube

scribaat@pkneerbeek.eu