DOESBURG – Zondagochtend 12 april werd er een overleden vrouw van 86 jaar oud aangetroffen in een parkje aan de Van Brakellaan in Doesburg. De politiewoordvoerder laat weten dat de vrouw deze ochtend als vermist was opgegeven, waarna zij korte tijd later levenloos werd aangetroffen. Ze werd aangetroffen in het water in het park aan de Van Brakellaan, maar is daar inmiddels uitgehaald. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink