Veluwonen neemt 16 huurhuizen in Brummen over van Mooiland

BRUMMEN – Woningcorporatie Veluwonen neemt op 30 april de 16 huurhuizen in Brummen over van woningcorporatie Mooiland. Veluwonen is regionaal verankerd in Brummen en daarom de logische partner voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Mooiland is een grote corporatie, met haar basis in Noordoost-Brabant. Omdat Mooiland van mening is dat andere corporaties, dichter bij de woningen, meer kunnen betekenen voor de huurders, heeft de corporatie besloten zich gelijkelijk terug te trekken uit de gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.

Het gaat in totaal om 16 huurhuizen aan de Margriet in Brummen. Veluwonen verhuurt zo’n 4.000 huizen in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in Brummen graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Veluwonen, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Marco de Wilde, directeur Veluwonen, is heel tevreden over deze aankoop: “Alle huurders aan de Margriet zijn van harte welkom bij Veluwonen. Binnenkort belt één van onze medewerkers hen voor een persoonlijke afspraak. We gaan namelijk graag bij elke huurder langs om kennis te maken. Ik vind deze aankoop best bijzonder. Want zo behouden we 16 huizen in Brummen voor de sociale huur. Dit betekent weer meer kansen voor mensen die een huurhuis zoeken. En daar ben ik blij mee.”