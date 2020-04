Veluwonen belt de huurders

EERBEEK – Woningcorporatie Veluwonen is begonnen met het bellen van zo’n 1.700 van haar huurders. “We willen graag een praatje maken en horen hoe het gaat met iemand in deze nare tijd”, zegt Anita David, medewerker Wonen. “Is er eenzaamheid? Dan zoeken we samen naar een oplossing. Zijn er zorgen? Misschien kunnen wij als woningcorporatie wel helpen. Bijna alle medewerkers van Veluwonen werken vanuit huis en we willen graag wat doen voor onze huurders. Zo maken we even contact!”

Veluwonen belt haar huurders op omdat voor veel mensen het thuis zitten steeds moeilijker wordt. Directeur Marco de Wilde: “Het duurt nog wel weken voordat we weer normaal naar buiten kunnen. En als je bijvoorbeeld alleen woont, dan komen de muren misschien wel op je af. Een praatje maken kan helpen. Ook helpen we onze huurders graag bij het vinden van oplossingen voor andere dingen waar ze tegenaan lopen in deze coronacrisis.”