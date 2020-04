Velpse ondernemers zetten medewerkers verzorgingshuis in het zonnetje

VELP – De medewerkers van De Biesdel waren donderdag de eerste gelukkigen die tien zogenoemde ‘Heldenvleugels’ kregen overhandigd door juwelier Hans Aalbers. Banketbakker Marco Teunissen bood de zorgmedewerkers van het verzorgingshuis gebak aan. Alles natuurlijk op gepaste afstand, zoals het hoort in deze corona-tijden. De geste van beide Velpse ondernemers was bedoeld om hun steun en waardering uit te spreken voor het belangrijke en zware werk dat de medewerkers van Attent in De Biesdel verrichten.

Overigens kreeg Biesdel-teamleider Christien Dibbes wel als eerste, maar zeker niet als enige het kleinood en de lekkernij. Na De Biesdel gingen Aalbers en Teunissen ook langs bij ’t Jachthuis, de Thuiszorg, Het Lorentzhuis, Oosterwolde, Zorgresidence Regina, Attent, Residence Montebello, de Herbergier en Villa Saesveld.

Per zorginstelling overhandigde Hans Aalbers tien handgemaakte zilveren ‘Heldenvleugels’. Dat is een gezamenlijk initiatief van één van de grootste sieradenateliers. De opbrengst van de speld met een prijs van 7,50 euro, komt ten goede aan het Rode Kruis.

Foto: Wencel Maresch