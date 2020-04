Velp viert 75 jaar bevrijding met brandweerauto en dorpsomroeper

VELP – Velp voor Oranje wil donderdag 16 april toch stilstaan bij 75 jaar bevrijding. Alle festiviteiten zijn afgelast, maar de oranjevereniging heeft voor deze dag een antieke brandweerwagen geregeld die door het dorp rijdt. “We willen, juist in deze voor velen zorgelijke periode, een glimlach op de gezichten toveren en misschien dat een enkeling een traantje weg pinkt’, aldus bestuurslid Patrick Jansen.

“We rijden die dag door het hele dorp met een bijzondere geluidswagen, namelijk de antieke brandweerwagen van de Velpse Brandweer. Uit de luidsprekers klinkt opgewekte muziek van Glenn Miller en de stem van een heuse dorpsomroeper.” Met deze actie attendeert de Velpse Oranjevereniging alle Velpenaren op de website die op 16 april om 6.30 uur online gaat. Op dat tijdstip kwamen in 1945 de eerste bevrijders het dorp binnenlopen vanaf de Ringallee. De website staat vol met gefilmde, bijzondere verhalen over de oorlog en bevrijding en burgemeester Carol van Eert houdt een korte toespraak.

Om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren startten twee jaar geleden de voorbereidingen voor het Multimediaproject Helpt Elkander, op initiatief van Velp voor Oranje. Er werden tientallen Velpenaren en (nabestaanden van) onderduikers gefilmd voor de documentaire Verborgen in Velp, die is samengesteld door documentairemaker Sacha Barraud uit Arnhem. In totaal hebben achttien plaatselijke, gemeentelijke en provinciale sponsors het kostbare project mogelijk gemaakt. Hierbij werd nauw samengewerkt met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Behalve een documentaire en een website worden er nog twee Apps met Herinneringsroutes gemaakt en is een onderwijsproject in voorbereiding. Het geheel zou donderdag 16 april feestelijk gepresenteerd worden in de Grote Kerk in Velp. Nu dat niet kan, is besloten om de website www.verborgeninvelp.nl extra feestelijk aan te kondigen.

Iedereen kan nu – veilig, thuis – op de laptop, tablet of telefoon de filmbeelden zien, de vlag zien wapperen bij het Herdenkingsmonument, de klok horen luiden en het Wilhelmus meezingen. Op deze wijze is iedereen toch een beetje met elkaar verbonden, ondanks de beperkingen van de coronacrisis. Op deze wijze viert iedereen toch samen 75 jaar vrijheid.

Foto: Nelleke Pinxter

www.verborgeninvelp.nl

Foto: Antieke Brandweerwagen, bestuurd door de heer Marten Zweers