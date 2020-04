Velp opgeroepen website te bezoeken

VELP – Samenkomsten zijn verboden, herdenkingen en vieringen vanwege 75 jaar bevrijding afgelast. Eén van de hoogtepunten in Velp zou tijdens die festiviteiten de lancering van de website www.verborgeninvelp.nl worden. Op die site zijn verhalen, foto’s, filmbeelden en andere informatie te vinden over Velp tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral ook de documentaire van het multimediaproject Helpt Elkander. Een bijzondere film, gemaakt door documentairemaker Sacha Barraud. Twee jaar werd er aan het project gewerkt en het verdiende zondermeer een grootse presentatie. Maar…. corona. Dus ging het feest niet door.

In Velp vonden ze echter een andere wijze om de lancering en het bestaan van de site onder de aandacht te brengen. Het dorp beschikt over een opvallende oldtimer brandweerwagen en die blinkende spuitwagen werd voorzien van een enorme geluidsinstallatie. De hele dag reed het geval door de straten van Velp. Muziek van Glen Miller en boodschappen van een omroeper wezen de Velpenaren op het feit dat de website www.verborgeninvelp.nl sinds donderdag 16 april 06.30 uur – het moment waarop de eerste bevrijders in 1945 het dorp binnenkwamen – in de lucht is. ‘Hoort zegt het voort! Bekijk die nieuwe en fraaie website’.

Foto: Wencel Maresch