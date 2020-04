Vechtpartij bij Flexrooms Velp

VELP – Bij Flexrooms aan de President Kennedylaan in Velp heeft vrijdagavond 3 april een vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij raakten zeker twee mensen gewond en zijn twee mannen aangehouden. De vechtpartij brak uit rond 22.30 uur. Wat de aanleiding was is onbekend en wordt onderzoek door de politie.

Een vrouw is gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een man raakte gewond in zijn gezocht, maar is niet mee gegaan. De politie heeft twee mannen aangehouden. Zij zullen verhoord worden.

Foto: Roland Heitink