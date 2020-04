Vastenactie van RK Klarenbeek

KLARENBEEK – De campagne van Vastenactie 2020 van de RK Geloofsgemeenschap Klarenbeek staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Een voorbeeld daarvan is Patrick Siluyele (23) uit Zambia. Hij verloor op jonge leeftijd zijn vader. Zijn moeder kon niet voor het gezin zorgen. Dankzij een speciaal programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleermaker. Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten. Patrick vertelt waarom hij dat doet: “Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht. Die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen zodat ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen.” Zelf ondersteunt Patrick zijn moeder, broertjes en zusjes. Zijn voorbeeld is een bron van inspiratie voor anderen. Parochianen die deze actie willen steunen, kunnen het vastenzakje deponeren in de collectebus achterin Het Boshuis. Men kan ook geld overmaken op banknr. NL21INGB0000005850.