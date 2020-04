Vael Ouwe 2020 geannuleerd

DIEREN – De coronacrisis en de afgekondigde overheidsmaatregelen hebben de Vael Ouwe werkgroep doen besluiten om de 44e editie van deze toertocht, die zou plaatsvinden op 6 juni, dit jaar geen doorgang te laten vinden. De huidige onzekerheid over de duur van de crisis en de maatregelen van de rijksoverheid blijken zowel financieel als organisatorisch problemen te geven. Daarnaast stelt de organisatie het belang van de gezondheid voor de fietsers voorop. De werkgroep bereidt zich voor op 2021 en hoopt de inschrijvers volgend jaar te mogen verwelkomen.

De Vael Ouwe is voor veel fietsliefhebbers een begrip in de lange traditie van fietstoertochten. Zowel de racefiets- als graveltocht is gecancelled. Een nieuwe datum is vastgesteld op zaterdag 5 juni 2021.