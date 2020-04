Unitas collecteert digitaal

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg zou deze week gaan collecteren voor het Fond voor Gehandicaptensport in Doesburg. Deze collecte kan natuurlijk niet doorgaan, maar omdat de vereniging sport voor alle doelgroepen heel belangrijk vindt, is een online collecte gestart. Op www.unitasdoesburg.nl is een digitale collectebus geopend, waar iedereen biijdrage kan doen.