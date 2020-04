Uitstel van betaling gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst biedt ondernemers de mogelijkheid om betaling van gemeentelijke belastingen uit te stellen, als hun inkomsten zijn weggevallen door de corona-maatregelen. De uitstel van betaling geldt tot 1 oktober 2020 voor de onroerend zaak belasting (OZB), toeristenbelasting, reclamebelasting en rioolheffing. Dit besloten burgemeester en wethouders op vrijdag 20 maart, in lijn met de rijksafspraken over uitstel van betalingen gedurende de coronacrisis. Ondernemers kunnen een aanvraag tot uitstel indienen bij Gbtwente, via www.gbtwente.nl/maatregelen-corona-voor-ondernemers.

Boven op deze maatregel gaat de gemeente Bronckhorst zelf per direct over op versneld betalen van binnenkomende facturen. Met deze maatregelen wil de gemeente voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis, nog verder in de problemen komen.