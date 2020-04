Toekomstbestendig wonen lening nog steeds beschikbaar in Doesburg

DOESBURG – De gemeente Doesburg heeft het afgelopen jaar 19 leningen verstrekt voor het verduurzamen van particuliere woningen en het levensloopbestendig maken daarvan. De zogenoemde Toekomstbestendig wonen lening is nog steeds beschikbaar.

In de periode van april 2019 tot en met maart 2020 heeft de gemeente Doesburg 25 aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn 19 leningen verstrekt. Hiermee komt het totaal uitgeleende bedrag sinds de start van de lening in april 2019 op 140.000 euro. Op dit moment is er voor de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ vanuit de gemeentelijke bijdrage nog een bedrag beschikbaar van 830.000 euro. Doesburg biedt deze lening aan in samenwerking met de provincie Gelderland. De provincie neem 50 procent voor haar rekening, waardoor er nog 1.660.000 euro beschikbaar is voor particuliere woningeigenaren die hun woning de komende jaren willen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

De meeste aanvragen zijn voor zonnepanelen, gevolgd door HR+++glas en gevel-/vloerisolatie. Met de lening kunnen inwoners energiemaatregelen combineren met asbestsanering van het dak en/of met het levensloopbestendig maken van de woning. Tot op heden worden de leningen alleen gebruikt voor het verduurzamen van woningen. Wethouder Peter Bollen: “Het is mooi dat onze inwoners de lening zo goed weten te vinden. Toch lijken mensen niet te weten dat de lening ook gebruikt kan worden om de woning toekomstbestendig te maken. Daar zullen we de komende tijd extra aandacht besteden.”

Doesburgse woningeigenaren kunnen een bedrag lenen tussen de 2.500 en 25.000 Euro. Deze lening vragen zij aan bij de gemeente Doesburg. Woningeigenaren kunnen kiezen uit verschillende leningsvormen met een looptijd van 10 tot 15 jaar. De gemeente vraagt een lage rente van op dit moment 1,6 procent. Doesburg was de eerste gemeente in Gelderland die de Toekomstbestendig wonen lening aanbood.