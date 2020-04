Toekomst Theothorne onzeker na vastlopen onderhandelingen

DIEREN – Ze komen er maar niet uit, de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. en Henk Reusink, eigenaar van zalencentrum en schouwburg Theothorne in Dieren. De stichting zou graag de exploitatie overnemen, maar onenigheid over de voorwaarden gooit roet in het eten.

Belangrijkste twistpunt is het onderhoud van de installaties in het gebouw, zoals onder andere de lift, verwarming en brandalarmen. “De heer Reusink wil de installaties pas vervangen op het moment dat ze ècht kapot zijn en wanneer dat is, bepaalt hij”, zegt Michiel Beltman, initiatiefnemer van de stichting. “Tot die tijd zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud, servicekosten en oplapmiddelen. We hebben het over installaties van twintig jaar oud met een onduidelijke staat van onderhoud, dat risico kunnen wij niet nemen.”

Beltman en de stichting kunnen en willen op dit punt geen concessies doen en hebben daarom de gesprekken gestaakt, laat Beltman dinsdag 31 maart weten in een verklaring aan verschillende belanghebbenden. “Wij zagen er naar uit om de culturele activiteiten in Theothorne voort te kunnen zetten en betreuren nu dat dit niet lukt”, schrijft hij.

Ook de familie Reusink heeft een verklaring uit doen gaan. “Wij zijn langdurig met de heer Beltman in onderhandeling geweest over een huurcontract voor Theothorne met een stichting die de heer Beltman samen met anderen wil oprichten. In die onderhandelingen hebben wij steeds geprobeerd het belang van de belanghebbenden en gebruikers van het zalencentrum en de schouwburg voorop te stellen”, schrijft Reusink. “Helaas heeft de heer Beltman de onderhandelingen met ons gestaakt. Dit betreuren wij. Wij hebben de intentie om Theothorne, inclusief schouwburg en zalen, te behouden voor sport en cultuur in de gemeente Rheden. Daarvoor is wel een goede basis nodig waarmee de continuïteit voor alle betrokkenen wordt verzekerd.”

De familie Reusink is op zoek naar een ander huurder, die op lange termijn de schouwburg open kan houden. Zolang deze niet wordt gevonden, doet de familie er alles aan om het theater en de zalen beschikbaar te houden voor het dorp. “Misschien kunnen we samen met de verenigingen en andere gebruikers een oplossing vinden.”

Ondertussen wordt de komende maand de renovatie van het horecacomplex opgepakt, deze staat nu toch leeg na het vertrek van de vorige exploitant Maurice Vloed en dankzij de coronacrisis. Zo wordt de betwiste lift gerenoveerd en wordt de afzuiginstallatie van de schouwburg gerepareerd. “Wij gaan op dit moment verder in kaart brengen welke werkzaamheden en aanpassingen er nog aan het pand moeten gebeuren.”

Overigens is de deur tussen Michiel Beltman en Henk Reusink nog niet helemaal dicht. De gemeente Rheden heeft een mediator aangesteld, die nogmaals met beide partijen om tafel gaat. Zowel Beltman als de familie Reusink heeft laten weten hier zeker nog voor open te staan. Uiteindelijk hebben beide partijen hetzelfde doel voor ogen: het openhouden van de schouwburg en het zalencentrum in Dieren.

Ondanks dat de inspanningen van de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom de laatste tijd vooral gericht waren op Theothorne, wil dit niet zeggen dat Beltman stopt met de oprichting als de exploitatie niet door kan gaan. “We willen ons als stichting inzetten voor een goed klimaat voor sport, culturele en maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente Rheden. Als Theothorne sluit, zullen zo’n 30 tot 35 clubs en verenigingen door de gemeente gaan ‘zweven’. Wij kunnen die dan ondersteunen met het zoeken naar een nieuwe locatie, kunnen helpen bij het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende clubs of ondersteuning bieden bij evenementen. Die taak ligt er sowieso.”