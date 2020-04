Toch ontmoeting bij gesloten inloophuis

DIEREN – Hoewel Inloophuis Dieren enkele weken geleden al heeft moeten besluiten om haar deuren voorlopig te sluiten, doen de medewerkers er alles aan om toch op verschillende manieren een vorm van ontmoeting te creëren.

Dat doen zij in de eerste plaats door telefonisch contact te onderhouden met de inlopers, vrijwilligers en bezoekers van de activiteiten. Meerdere vrijwilligers hebben aangeboden om met een aantal mensen wekelijks telefonisch contact te onderhouden. Het rondbellen wordt erg gewaardeerd en zorgt dat er een redelijk goed beeld is hoe het met deze mensen is, laat het Inloophuis weten.

Ook kent het Inloophuis een Facebookgroep, getiteld De Huiskamer, waar inlopers, bezoekers en vrijwilligers raadsels, filmpjes en foto’s met elkaar delen. Het is goed om op deze manier toch met elkaar in contact te blijven.

Daarnaast heeft het Inloophuis dankzij een fantastische bijdrage van het Noodfonds van Netwerk DAK, een koepel waarbij 150 Inloophuizen aangesloten zijn, alle vaste inlopers en haar vrijwilligers kunnen voorzien van een paaspakket. Dit kon worden opgehaald bij het Inloophuis en werd thuisbezorgd bij de mensen die daar niet toe in staat waren. Het was goed om elkaar na een aantal weken weer te zien en soms zelfs even te spreken, vonden de medewerkers en bezoekers van het Inloophuis.