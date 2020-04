Toch even stilstaan bij de bevrijding van Dieren

DIEREN – Jaarlijks wordt op 16 april in het Dierense Carolinapark een herdenking gehouden vanwege de bevrijding van het dorp op die dag in 1945. Een herdenking waarbij leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs steevast een prominente rol spelen. Dit jaar zou zelfs extra worden uitgepakt, met onder meer een tentoonstelling in de Oranjerie en een herdenkingsboekje. Niets van dit alles kon doorgaan vanwege de corona-crisis.

Tóch meende het dagelijks bestuur van de Buurtschap van Dieren, de Buurtmeester, een korte bijeenkomst te moeten houden en bloemen te leggen. Drie man, minstens anderhalve meter van elkaar. Een kort woordje van President Albert Lentink, een minuut stilte en het samen met z’n medebestuurders Jeroen van Gessel en Theo Koeman zingen van het Wilhelmus. Omdat de schooljeugd niet aanwezig kon en mocht zijn, las Lentink een gedichtje voor, geschreven door de Rozendaalse jeugdburgemeester Annemijn van der Wagen:

‘Vrijheid dat is veilig spelen

Op de plek waar jij mag zijn

Vrijheid is eerlijk delen

Zonder angst, geweld of pijn.

Vrijheid is elkaar vergeven

Daar is liefde bij gebaat

Vrijheid is in vrede leven

Zonder muur of prikkeldraad.’

Foto: Wencel Maresch