Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei in Beekbergen

BEEKBERGEN – De herdenking en bevrijding verlopen dit jaar anders dan anders. In Beekbergen wordt alleen, maar toch stilgestaan bij 4 en 5 mei.

Op 4 mei zal in Beekbergen bij het monument in het Teixeira de Mattospark de vlag halfstok hangen en de Herdenkingsvlam branden. Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen zal namens iedereen tijdens een besloten moment een krans leggen bij het monument. Dit moment wordt niet aangekondigd omdat het niet de bedoeling is dat dan een groep mensen samenkomt.

Er zijn geen openbare bijeenkomsten op 4 en 5 mei en dus ook geen Stille Tocht. Op 5 mei wordt de vlag ook gehesen en het Bevrijdingsvuur ontstoken.

Van beide gebeurtenissen worden foto’s gemaakt die we met u delen via Facebook en de website: www.4en5meibeekbergen.nl. De toespraak van het bestuur wordt eveneens via deze sociale media gedeeld.

Het Nationaal Comité roept op om dit jaar om op maandag 4 mei de vlag gedurende de gehele dag halfstok te hangen en niet alleen, zoals gebruikelijk, vanaf 18.00 uur. Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen. Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we ’s avonds op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert in Carré in Amsterdam.