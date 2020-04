Terug in de tijd met project Terug naar huis

REGIO – Terug naar huis. Zo heet het project van journalist Marjon Weijzen en fotograaf Jikke Göbel. Samen gaan ze met ouderen op pad naar belangrijke plekken van vroeger en leggen dit vast in verhaal en beeld. Met Riek Vleeming namen ze een kijkje op een boerderij.

“Je verleert het nooit,” lacht Riek Vleeming-Wijlhuizen, terwijl ze dochter Anja aanwijzingen geeft. Vanaf haar tiende molk ze met haar vader de koeien voor ze naar school ging. In de jaren zestig, Riek was 19, werd de boerderij in Velp verkocht om plaats te maken voor woningbouw, en verhuisde Riek naar Rheden.

Riek maakte samen met dochter Anja een uitstapje ‘terug naar huis’, naar een boerderij, waar ze zoveel mooie herinneringen aan heeft. Journalist Marjon Weijzen uit Rheden en fotograaf Jikke Göbel uit De Steeg maken een reportage over het bezoek.

Vooraf is Marjon al een paar keer bij Riek op bezoek geweest om positieve herinneringen op te halen. “Het was soms best emotioneel,” zegt Riek, “ik stond er soms van te kijken wat er boven kwam.” Al meteen de eerste keer vertelde ze dingen die ze anders nooit vertelt. Een luisterend oor doet wonderen, juist van iemand die je verder niet kent. Marjon schreef er korte verhalen over en las die voor. Het terughoren van de verhalen vond Riek soms ook best confronterend, ‘maar ook goed’. Voor haar kleinkinderen is ze blij dat de verhalen nu op papier staan.

Niet alleen de gesprekken brachten voor Riek allerlei lang vergeten herinneringen terug, ook het uitstapje brengt haar terug naar vroeger tijden. Alleen al het zien van de plek waar vroeger de boerderij stond, waar nu een nieuwbouwhuis met een palboom staat, roept herinnering na herinnering op. Even later, aan de koffie bij boer Bert Lubbers van Zuivelboerderij IJsseloord, rijgen de verhalen over de voorbije tijd zich aan elkaar. Over ‘Peutje’ Wijlhuizen, een van de destijds 66 Velpse dorpsboeren, en kittige Sonja. “Allemaal verdwenen,” vertelt Lubbers. Anja en Riek hebben op en top genoten van het uitstapje. “Wie had gedacht dat ik ooit nog eens zou melken.”

Het project Terug naar huis is nog niet ten einde. Mensen die geïnterviewd willen worden of die juist verhalen uit de oude doos naar boven willen halen en op willen schrijven, kunnen zich hiervoor aanmelden. Op 8 mei start schrijfdocent Marjon Weijzen met een cursus Verhalen schrijven. Onderdeel van het traject is dat de deelnemers vijf keer een oudere bezoeken, interviewen en de geschreven verhalen aan hen voorlezen. Er is aandacht voor zowel schrijftechnieken als methodes om herinneringen uit de kindertijd op te halen. Mantelzorgers krijgen voorrang en nemen gratis deel. Anderen betalen 50 euro. Schrijvers èn vertellers kunnen zich aanmelden via marjon@weijzen.nl. “Mochten er nog corona-contactbeperkingen gelden, dan werken met met een andere opzet: juist nu willen we een luisterend oor bieden aan (eenzame) ouderen”, meldt Marjon.

Terug naar huis is een project van Marjon Weijzen en fotograaf Jikke Göbel in samenwerking met Cultuurbedrijf RIQQ, Ons Raadshuis, Rhederhof en Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal, mogelijk gemaakt door Oranjefonds, gemeente Rheden en provincie Gelderland.

Foto: Jikke Göbel