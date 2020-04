Tekening voor opa en oma

DOESBURG – Samenleven op afstand. Het is niet makkelijk en al helemaal niet leuk. Gelukkig ontstaan er overal leuke initiatieven, vooral om ouderen een leuk moment te bieden. Artiesten komen zingen of muziek maken voor verzorgingshuizen, bakkers, snackbars en andere winkeliers bieden hen lekkers aan. Maar ook op kleinere schaal wordt er aan anderen gedacht. Zo kwamen Liv en Finn een mooie tekening maken op de IJsselkade in Doesburg, speciaal voor opa Wim en oma Gerda Bladergroen, die daar wonen. Ze missen elkaar natuurlijk ontzettend, maar zo’n leuke groet voor het raam, kan niet anders dan iedereen opfleuren.