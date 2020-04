Tegemoetkoming sportclubs vanwege coronavirus

GEM. RHEDEN – Het eerder aangekondigde noodloket voor ondernemers van het ministerie van Economische Zaken wordt ook opengesteld voor sportclubs. Dat werd op donderdag 26 maart bekend. Sportverenigingen, stichtingen en fitnessclubs kunnen net als ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen voor hun vaste lasten.

Het noodloket is bedoeld voor verenigingen die vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hun vaste lasten niet kunnen betalen. Op dit moment werken de Rijksoverheid en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) de regeling uit. Een aantal voorwaarden is al bekend.

Om in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar werkzaamheden worden verricht. De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen. Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag te doen. Zodra de regeling opengesteld is komt deze informatie beschikbaar via de website www.rvo.nl en via www.kvk.nl. Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. Meer informatie over het noodloket is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket.

De gemeente Rheden maakte eerder al bekend dat ondernemers uitstel van betaling kunnen aanvragen voor de gemeentelijke belastingen: de onroerendzaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ook deze mogelijkheid is er voor sportclubs, verenigingen en stichtingen. Het indienen van een aanvraag voor uitstel gemeentelijke belastingen is mogelijk tot en met 31 juli 2020. Meer informatie hierover is te vinden op www.rheden.nl/corona-informatievoorondernemers.