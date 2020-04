Subsidie voor bewust omgaan met water

REGIO – Het klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken hebben met hogere temperaturen, droge periodes en piekbuien. Samen kunnen we in actie komen om die effecten van de klimaatverandering op te vangen. Waterschap Vallei en Veluwe stimuleert initiatieven van inwoners door subsidie te verlenen.

Samen met gemeenten treft het waterschap veel maatregelen in de openbare ruimte. Omdat ook in particulier eigendom maatregelen nodig zijn, wil het waterschap initiatieven van inwoners stimuleren. Zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de vaak versteende stedelijke gebieden klimaatbestendiger en daarmee leefbaarder gemaakt worden. In het landelijk gebied kunnen landbouwers en inwoners een bijdrage van het waterschap krijgen als zij maatregelen realiseren die helpen het water vast te houden of de waterkwaliteit in kleine sloten te verbeteren”, aldus het Waterschap.

www.vallei-veluwe.nl/subsidie