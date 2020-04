Studenten en Fiets op 1 aan de slag met fietsnetwerk van Dieren

DIEREN – Stichting Fiets op 1 heeft Hogeschool Van Hall Larenstein gevraagd om mee te denken over het fietsnetwerk van de toekomst in Dieren. Een groep van zes studenten gaat samen met de stichting aan de slag.

De bedoeling is het centrum van Dieren aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken voor fietsers. De Stichting Fiets op 1 heeft drie trajecten aangewezen die verbeterd kunnen worden. Deze drie trajecten lopen van de IJssel naar het centrum, van de Veluwe naar het centrum en van het Apeldoorns kanaal naar centrum. De vraag van stichting Fiets op 1 is om per traject praktisch en haalbare voorstellen te doen voor inrichting van deze trajecten. Zo kan toerisme, recreatie en woon-werk verkeer op een milieuvriendelijke manier worden bevorderd. Een win-win situatie dus voor bewoners, bedrijven, gemeente, milieu en scholen.

Zes derdejaars studenten van de opleiding Land- en Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein gaan komend half jaar met dit project aan de slag. Dit doen zij in samenwerking met Jaap van der Eerden, voorzitter Fiets op 1 en directeur eigenaar van GWW-Ingenieurs, en Ad Bot, docent aan Larenstein. Wie meer informatie wil of ideeën wil delen wat betreft fietsinrichting van Dieren, kan mailen met jelle.vangoinga@hvhl.nl of bas.vanarkel@hvhl.nl.

Foto: Links naar rechts: Frenk Aldenzee, Jelle van Goinga, Bas van Arkel, Ad Bot, Jaap van der Eerden, Luc Hanssen, Friso Jansen en Jelle Roordink