Stichting Sari start inzameling voor coronahulp in sloppenwijken in India

ELLECOM – De Ellecomse Stichting Sari maakt zich grote zorgen over wat het coronavirus in de sloppenwijken van India aan kan richten. Oprichter Gerard Helmink start een inzameling om de plaatselijke hulpverleners te ondersteunen.

Stichting Sari is al vanaf 2007 actief in India. In de loop der jaren heeft Helmink geld ingezameld voor onder andere schoolgebouwen en hostels. Alles om de kansarme bewoners van het Indiase Chennai te ondersteunen. Eerder dit jaar bracht een benefietdiner nog bijna 9000 euro op. Hiervoor worden toiletten en een nieuwe keuken gebouwd bij een school voor kinderen met een beperking.

De huidige situatie rond het coronavirus is zorgwekkend. “”Als er nu niet wat gebeurt, zullen heel veel mensen in sloppenwijken sterven”, zegt Helmink. “Door de lockdown, die ook in India van kracht is, kan niemand uit die wijk nog werken of bedelen. Deze mensen hebben helemaal niets meer. Normaal staan ze op ophaalplekken aan de rand van de wijk, om als dagloner aan de slag te gaan. Nu dreigt er een ramp waarbij ‘s nachts veel mensen dood op diezelfde plek worden neergelegd om opgehaald te worden.”

Stichting Sari begint een inzamelingsactie om plaatselijke hulpverleners te ondersteunen. Wilde Ganzen zal het opgehaalde bedrag verdubbelen. Stichting Sari werkt samen met Uma en Muthuram, oprichters van de Suyam Charitable Trust in Chennai. Zij helpen de armsten in de stad aan scholing. Op dit moment probeert het stel met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen in de sloppenwijken van eten te voorzien. Het doel van Stichting Sari is om 10.000 euro te doneren. Door de verdubbeling door Wilde Ganzen kan dan voor 20.000 euro eten worden gekocht en verdeeld.

Gerard Helmink hoopt dat velen een financiële bijdrage willen doen via NL28 ABNA 048.43.90.120 tnv Stichting Sari ovv Corona support. Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerard Helmink, tel. 06-22415328 of stichtingsari@gmail.com.

www.stichtingsari.com