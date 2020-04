Statiegeldactie voor de Zonnebloem

RHEDEN – Klanten van Coop in Rheden die in april, mei en juni hun lege flessen terugbrengen, kunnen het statiegeld doneren aan De Zonnebloem, afdeling Rheden – De Steeg. Er staat een bus waar de statiegeldbonnen in kunnen. Het bedrag dat hierin wordt verzameld, wordt door Coop verdubbeld. Hoewel de activiteiten van De zonnebloem op dit moment stilliggen, is de afdeling van plan zo gauw het weer mogelijk is de draad weer op te pakken. Voor het organiseren van de activiteiten komt een financiële steun altijd goed van pas.