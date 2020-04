Sociaal Raadslieden telefonisch bereikbaar

DOESBURG – De Sociaal Raadslieden van welzijnsorganisatie STMR hebben hun inloopspreekuren tijdelijk moeten stopzetten. Zij blijven wel telefonisch bereikbaar voor de bekende dienstverlening. Sociaal Raadslieden geven informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere uitkeringen, voorzieningen, toeslagen, belastingen, schulden en beslag. Ook kunnen zij helpen bij vragen die ontstaan door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld doordat mensen hun inkomen verliezen of met hun werkgever in conflict raken over veiligheidsmaatregelen. De Sociaal Raadslieden zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via tel. 0900-8433 of sociaalraadslieden@stmr.nl.