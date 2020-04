Smulhoek gaat bezorgen

DIEREN – De Smulhoek in de Oase in Dieren gaat vanaf 14 april thuismaaltijden verzorgen voor inwoners van de gemeente Rheden. De maaltijden worden dagelijks vers bereid en thuisbezorgd. Ze zijn eenvoudig in de magnetron op te warmen. De kosten bedragen 7,50 euro per maaltijd, wat door middel van een incasso kan worden betaald. Aanmelden voor een maaltijd kan twee dagen van tevoren via tel. 06-81499432. Het weekmenu is terug te vinden op www.oasedieren.nl onder het kopje Smulhoek.