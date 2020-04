Schuurtje van school vernield

BRUMMEN – Het dak van een schuurtje op het terrein van de Pancratiusschool aan de Oude Eerbeekseweg in Brummen is vernield. Dit is gebeurd tussen donderdag 26 maart 15.00 uur en vrijdag 27 maart 8.00 uur. “Gezien de aard van de vernieling kan worden gesteld dat er meerdere personen op het dak zijn geweest. Ten gevolge hiervan werd een draagbalk beschadigd, waardoor de schuur niet meer bruikbaar is”, meldt de politie op Facebook, die meteen een oproep doet: “Hebt u iets bijzonders gezien, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie o.v.v. procesnummer 2020136923.”