Schaatsster Eva Riemersma doet na wereldtitels stapje terug

ELLECOM – Ze had het voor haar al zo succesvolle schaatsseizoen liefst willen afsluiten met aanscherping van enkele records, maar het coronavirus maakte daar abrupt een einde aan. Niet dat de 36-jarige Ellecomse Eva Riemersma zelf getroffen werd door het virus, maar omdat alle verdere schaatswedstrijden simpelweg werden geannuleerd. Bovendien had de Dierense huisarts intussen wel andere dingen aan haar hoofd.

Toch kan ze volop nagenieten van haar seizoen, waarin ze voor de tweede keer wereldkampioen allround werd. In 2018 lukte haar dat voor de eerste keer en eind januari van dit jaar schaatste ze in het Italiaanse Collalbo opnieuw naar de titel. Ze kwam uit bij de masters, een categorie van sporters boven de 30 jaar. Een huldiging in Ellecom volgde en wethouder Marc Budel riep haar uit tot ‘Sportheld’ van de gemeente Rheden.

Ze liet ook al weten het langebaanschaatsen – op een 400-meter baan – waarmee ze overigens pas in 2015 begon, vaarwel te zeggen. “Ik denk dat ik volgend jaar nog beter had kunnen presteren, maar ik moet gewoon een balans zien te vinden tussen mijn werk, onze twee kinderen en het sporten”, legt ze uit. “Ik ben in maart 2019 bevallen van onze tweede en zo’n zwangerschap doet wel iets met je lijf.”

Dat ondervond ze toen ze na de bevalling weer ging trainen. “Ik besloot een stuk met de mountainbike te gaan rijden, maar ik verkeek me behoorlijk op mijn conditie. De terugweg was lang en zwaar”, lacht ze. Maar sporten hoort gewoon bij haar leven, dus werd de conditie weer opgebouwd. “Op de racefiets met een karretje erachter met de kinderen er in over de Posbank. Best zwaar, kan ik je verzekeren. En de kinderen? Die vinden het prachtig. Ze vallen gewoon in slaap en ik maak er een uitje van: onderweg een ijsje eten of even langs bij een kinderboerderij. En als ze in bed liggen, doe ik op het grasveld tegenover ons huis mijn oefeningen. Babyfoon bij de hand.”

Het geeft al aan dat Eva moet woekeren met haar tijd. En op de vraag waar ze de tijd vandaan haalt en of ze nooit eens moe op de bank belandt, lacht ze: “Je moet gewoon niet op die bank gaan zitten.”

Toch zal het allemaal anders worden. “Het langebaan schaatsen laat ik vallen. Ik wil nog wel marathons blijven schaatsen. Dat is denk ik beter te combineren. Minder buitenlandse reizen en zo. Het afgelopen jaar heb ik eigenlijk alleen maar lopen rennen. Ik wilde per se nog een paar dingen doen en die heb ik gedaan.” En hoe! Riemersma reed niet alleen naar de mondiale masters-titel, maar verbeterde ook nog een paar wereldrecords. In Thialf reed ze begin maart wereldrecords op de 5 kilometer (8:01,67) en de 10 kilometer (16:37,05). Het geeft ook aan dat ze erg goed is in de langere afstanden en dat maakt de keuze voor de marathon logischer.

De kop boven dit verhaal dat ze een stapje terug doet, klopt dan ook niet helemaal. Ja, wat de lange baan betreft, maar op de marathon zullen we vast nog veel horen van de schaatsende huisarts. “Sporten hoort gewoon bij mij, ik heb dat nodig”, legt ze uit.

Foto: Vincent Riemersma

