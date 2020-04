Samen mondkapjes maken

EERBEEK – De Turkse dames van de naaiclub in Eerbeek hebben tweehonderd mondkapjes gemaakt voor zwangere vrouwen, die ongeveer 80 procent beschermend zijn. Van een gynaecologe kregen zij een patroon, een uitleg, en de materialen. De dames gingen eerst thuis aan de slag, maar Ulku vroeg zich af of de naaiclub niet samen aan het werk kon in het Tjark Riks Centrum en dan netjes 1,5 meter uit elkaar. Zo gezegd, zo gedaan. Husne en Ruth hebben geknipt, Nihal streek alles netjes op elkaar, Catharina van de Buurtklus en Ulku hebben alles in elkaar genaaid. Het was een flinke klus. Na de eerste tweehonderd mondkapjes kwam er nog een verzoek bij: twintig kapjes voor de vrijwilligers en medewerkers van de Korenmolen, waar wekelijks 400 maaltijden worden gemaakt die later worden thuisbezorgd.