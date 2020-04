Ruit politieauto ingegooid

EERBEEK – Op zondag 12 april rond 10.00 uur is de zijruit van een politieauto ingegooid. De auto stond geparkeerd voor het steunpunt van de politie aan de Stuyvenburchstraat in Eerbeek. De dader haalde een politiejas uit de auto en rende hiermee weg. Een passent die alles zag gebeuren zette de achtervolging in. Door zijn zeer snelle handelen kon de dader staande worden gehouden. De dader werd daarna overgedragen aan de politie. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex te Doetinchem voor verder verhoor. De politiejas is weer terecht en in bezit van de politie.