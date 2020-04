Ruim aanbod digitale diensten in bibliotheken

BRUMMEN / EERBEEK – Door de aangescherpte regelgeving van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de bibliotheken in Eerbeek en Brummen de komende weken gesloten. In deze periode is er een groter aanbod van online activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen.

Bereslim is er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. Bij Bereslim kunnen kinderen op een veilige manier kennismaken met computerspelletjes en leuke, leerzame games spelen. Ook zijn er prachtige prentenboeken te bekijken. Via Bieblab-video’s kunnen ze vanuit huis dagelijks leuke opdrachten maken. Elke dag om 14.00 uur staat er een nieuwe video op dit kanaal. Met Yoleo verdien je punten met elke bladzijde die je leest. Daarmee kun je vervolgens je virtuele kamer inrichten.

Kinderen die op school moeite hebben met sommige vakken, kunnen de hulp inroepen van Junior Einstein. Hiermee kunnen alle vakken zelfstandig en op eigen niveau worden geoefend. Dit wordt elke week al door meer dan 100.000 kinderen gedaan.

Jongeren die binnenkort hun rij-examen hebben, kunnen online gratis oefenen voor hun theorie scooter, auto of motor.

Daarnaast heeft de bibliotheek e-books en luisterboeken digitaal beschikbaar. Leden van de bibliotheek hebben automatisch toegang tot de collectie e-books. Anderen kunnen een speciaal e-bookabonnement afsluiten. In de Luisterbieb zijn luisterboeken verkrijgbaar. Een deel daarvan is beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.

Er is een speciaal aanbod voor mensen met een leesbeperking. De service Passend Lezen heeft 45.000 gesproken boeken online.

Tot slot biedt Muziekweg een breed assortiment aan muziek.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl