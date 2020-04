Rijnstate: stel bij niet-coronaklachten contact met arts niet uit

REGIO – Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem roept patiënten met andere dan coronaklachten op vooral wèl medische hulp te zoeken als dat nodig is. Dat de coronacrisis veel vraagt van zorgverleners, mag er niet toe leiden dat andere mensen noodzakelijke zorg niet krijgen.

Er komen duidelijk minder patiënten naar de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp, meldt Rijnstate. De indruk bestaat dat patiënten een bezoek aan de huisarts, de verloskundige, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp uitstellen tot zij meer klachten krijgen. De grote aandacht voor het coronavirus en het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven speelt hierbij mogelijk een rol.

“Maar onze zorg gaat ook door voor patiënten waarbij een behandeling of operatie noodzakelijk is. Denk hierbij aan patiënten met kanker die een bestraling, chemotherapie of operatie nodig hebben. Maar ook aan zwangere vrouwen die klachten krijgen, mensen die een hartoperatie nodig hebben, psychiatrische behandelingen of andere behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden”, aldus Rijnstate. “Wij willen u dringend vragen om met serieuze klachten wel contact op te nemen met uw huisarts of het ziekenhuis. Het is niet goed om te lang door te lopen of thuis te blijven met ernstige klachten. In het ziekenhuis worden mensen met (verdenking op) corona strikt gescheiden opgevangen en worden spreekuren op een veilige manier georganiseerd. U kunt dus veilig naar het ziekenhuis komen.”

Ook huisartsen merken dat mensen met klachten minder snel bij een huisartsenpost of huisartsenpraktijk komen. Patrick Poels (huisarts en bestuurslid Onze Huisartsen): “We verbazen ons er wel over dat er veel minder gebeld wordt naar de praktijken voor allerlei soorten klachten. Huisartsen hebben natuurlijk hun werkwijze de laatste twee weken aangepast voor de veiligheid van hun patiënten en hun medewerkers. Zo veel mogelijk consulten doen ze telefonisch of via beeldbellen. Indien dat niet mogelijk is, plannen ze wel een gewoon consult of visite in. Luchtweg gerelateerde klachten worden nu in huisartsengroepen geclusterd op een locatie. Praktijken zijn overdag regulier telefonisch bereikbaar. Ook in de avond-, nacht- en weekendzorg is de huisarts nog steeds bereikbaar via de Huisartsenpost.”

Desiree Creemers, medisch directeur bij Rijnstate: “Met klem vragen wij patiënten die al bij ons in behandeling zijn om bij klachten wel contact op te nemen met het ziekenhuis. Zij kunnen altijd bij ons terecht. Ook als patiënten in geval van medische noodzaak worden verwezen door de huisarts kunnen zij bij ons terecht. Ondanks het coronavirus heeft Rijnstate voldoende capaciteit om patiënten dag en nacht goede zorg te bieden. Daarbij staat veiligheid voorop. We nemen dan ook extra maatregelen in het ziekenhuis tegen het coronavirus.”