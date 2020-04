Rijnstate Arnhem controleert patiënten en bezoekers op coronaklachten

ARNHEM – Rijnstate Arnhem controleert patiënten, begeleiders en bezoekers bij de hoofdingang van het ziekenhuis of ze klachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Als het nodig is, krijgt de patiënt een mondneusmasker op voordat hij het ziekenhuis binnengaat. Begeleiders mogen alleen mee naar binnen als dat echt nodig is en geen klachten hebben. Hierdoor probeert het ziekenhuis patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen en de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Voor de hoofdingang van Rijnstate Arnhem staat controlepunt. Als patiënten, begeleiders en bezoekers naar het ziekenhuis komen, moeten zij eerst naar het controlepunt. Hier worden vragen gesteld over eventuele klachten. Als blijkt dat er klachten zijn die te maken kunnen hebben met het coronavirus, krijgt de patiënt een mondneusmasker. Dit masker dragen de patiënten zolang zij in het ziekenhuis zijn. Bezoekers en begeleiders met klachten mogen niet naar binnen. Bij de ingang staat ook een desinfectiemiddel met het vriendelijke verzoek om de handen hiermee te ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis.

Om goed voorbereid te zijn op de patiëntenstroom belt de polikliniek van Rijnstate de patiënt met een afspraak een dag van te voren om te vragen naar klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Bij patiënten met een afspraak voor een operatie is dit 48 uur van te voren. Dat is ongewijzigd.

Nieuw is dat patiënten een bevestiging van het telefoongesprek per e-mail ontvangen. Voordat patiënten het ziekenhuis in gaan, moeten zij met deze e-mail (geprint of via de mobiel) eerst naar het controlepunt. Hier krijgen patiënten, die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, een mondneusmasker uitgereikt samen met een oranje toegangskaart. Patiënten die geen klachten hebben, krijgen een groene toegangskaart. Patiënten laten vervolgens de toegangskaart zien aan de beveiliger bij de hoofdingang van het ziekenhuis en ontsmetten de handen met desinfectiemiddel.

Rijnstate blijft benadrukken dat mensen alleen naar het ziekenhuis moeten komen als dat echt nodig is. De meeste afspraken op de polikliniek vinden telefonisch of via een videoconsult plaats of worden uitgesteld. Alleen als er een hele belangrijke reden is, beoordeelt de arts of de afspraak doorgaat.

Na de eerste ervaringen in Rijnstate Arnhem worden ook centrale controlepunten ingericht in Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid. Tot die tijd worden ook hier patiënten met een afspraak een dag van te voren gebeld en gevraagd naar klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Patiënten die mogelijk besmet blijken te zijn met het coronavirus moeten een mondneusmasker ophalen bij de receptie.

www.rijnstate.nl