Retrospectief: Oud station van Klarenbeek

De aanvoer van buitenlandse boomstammen was rond 1880 de reden dat een houtbedrijf in Klarenbeek ook een spoorwegstation wilde. J.R. Krepel, die zich hier had gevestigd met een houtfabriek, had er alle belang bij dat dit dorp ook een halte kreeg. De Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij bleek bereid dit verzoek in te willigen. Maar eerst moest het blijken dat er voldoende gebruik werd gemaakt van de halte. Het verhaal deed de ronde dat Krepel in die tijd gratis kaartjes gaf aan de inwoners van Klarenbeek om allemaal zoveel mogelijk met de trein mee te gaan.

In 1882 was het zover, nu dus bijna 138 jaar geleden, kreeg Klarenbeek zijn eerste spoorweghalte. Het was een houten bouwsel tegen de woning van de stationschef. De eerste chef van het stationnetje was Hazevoet met zijn gezin. Hij moest alles met de hand regelen: het binnenseinen van de treinen, maar ook de wissels en spoorbomen. Ook de kaartjes moest door de chef worden verkocht. Een bekend stationschef was Brummel. De chef had de hulp van enkele baanwerkers.

Er kwam een aftakking van de spoorlijn naar de fabriek van Krepel, zodat de zware cederbomen afkomstig uit Libanon tot dicht bij de fabriek konden worden gebracht. De wagons werden eerst getrokken door een paar paarden, maar later kwam er een diesellocomotiefje.

Niet alleen hout werd er met de trein vervoerd, maar ook andere goederen zoals kunstmest voor de coöperatie en kolen voor de plaatselijke kolenboeren. Het zijlijntje naar Krepel heeft lang dienst gedaan. Toen het niet meer werd gebruikt, raakte het overwoekerd en rond 1960 werden de rails verwijderd.

Het oude stationsgebouw heeft dienst gedaan tot oktober 1959. Er werd aan de overzijde een nieuw station gebouwd. Het was een van de kleinste, maar ook modernste stationnetjes van Nederland. Door bezuinigingen kon het kleine station niet langer bemand worden. De kaartjes werden toen in de trein verkocht.

Nog altijd stopt de gele dieseltrein in Klarenbeek. Kortgeleden waren er nog plannen voor inperking van de capaciteit van het station, maar dit heeft men door protesten weten te voorkomen.