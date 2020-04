Retrospectief: Honderd jaar katholiek lager onderwijs in Klarenbeek

Het katholiek onderwijs in Klarenbeek bestaat in 2020 honderd jaar. Ook de kinderen uit de katholieke gezinnen moesten vroeger naar de openbare lagere school nr. 7(nu De Dalk). Graag wilde de parochie een eigen school. De parochieherder drong hier sterk op aan. De familie Krepel schonk de benodigde grond naast de RK Kerk. De eerste steen voor het gebouw van de school Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming werd gelegd op 15 oktober 1919, maar de school werd gesticht op 1 januari 1920. Er werd begonnen met drie leslokalen. Aannemer was Willem Nieuwkamp.

Hoofdonderwijzer werd meester J.J. van Hall. In dat eerste jaar kregen al 100 leerlingen les op deze lagere school. Een jaar later kon een gymnastieklokaal in gebruik worden genomen. Dat was een luxe in die tijd. Er waren maar weinig scholen die hierover konden beschikken.

Hoofdonderwijzer Van Hall werd in 1947 opgevolgd door A.J. Streppel. In 1970 kwam Anton Schiphorst en nadien zijn opvolgers.

In 1923 waren er al 130 leerlingen. De school werd in 1954 uitgebreid met twee lokalen en in 1960 met twee kleedkamers en een waslokaal met toiletten.

In de bloeitijd telde de school maar liefst 400 kinderen. Klarenbeek had toen nog vele kinderrijke gezinnen. Vaak met twaalf of meer kinderen. De school kampte met ruimtegebrek. Het gymnastieklokaal werd als leslokaal gebruikt. Aanvankelijk waren er plannen om een verdieping op de school te bouwen, maar zover kwam het niet. Vanaf de jaren zeventig daalde het aantal leerlingen. De gezinnen werden aanmerkelijk kleiner.

In 1970 werd het schoolgebouw gerenoveerd en in 1976 een gemeenschapsruimte. De lagere scholen verdwenen overal om plaats te maken voor de bassischolen. In 1985 kwam de kleuterschool na een verbouwing ook in de school. In dat jaar vond men het ook tijd om de naam van de school te wijzigen in RK Bassischool De Kopermolen. De naam is ontleend aan de koperslagerij/pletterij die in 1732 hier werd gesticht.

Er zijn al veel plannen om in 2020 het eeuwfeest volop te gaan vieren. De actieve schoolleiding heeft met de ouders een leuk programma opgesteld. Helaas is het nog de vraag wat hiervan door de huidige crisis nog door gaan.