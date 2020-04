Retrospectief: Burgers helpen bevrijders oversteken

Met een daverende knal was de basculebrug over de sluis de lucht in gevlogen. Met de Geallieerden in aantocht probeerden de verslagen Duitse bezetters in april 1945 op alle mogelijke manieren de opmars van de Canadezen en Engelsen te vertragen. Dus lieten ze de monumentale bomen van de Middachter Allee over de weg vallen, verstopten ze mijnen op wegen en paden en lieten ze burgers gedwongen tankgrachten graven. En ook lieten ze op hun terugtocht bruggen de lucht in vliegen.

Zo ook dus de brug over de sluiskolk tussen Dieren en Spankeren, in de doorgaande Rijksweg 48 van Arnhem naar Zutphen. Alle andere bruggen over het Apeldoorns kanaal werden overigens ook vernield met springstof.

Op deze foto zien we inwoners van Spankeren en Dieren met de schop in hand klaar staan om de puinhoop te lijf te gaan. Het is 16 april 1945 in alle vroegte. De bevolking gooide de gaten van de explosie dicht en anderen hielpen eendrachtig om een noodbrug over de sluis te leggen. Op die wijze konden de Canadezen – komend vanuit Brummen – en de Engelsen van de 49ste Polar Bear divisie die uit de richting Velp kwamen, contact met elkaar maken en de Duitsers daarmee vastzetten op de Veluwe. Enkele uren later kon de eerste Canadese Brencarrier vanaf de Spankeren oever over die noodbrug naar Dieren rollen, een uitzinnige optocht dolblije mensen in het zog.

Het was een daad met grote, vooral ook symbolische, betekenis. Een handvol carriers en jeepjes trok over de noodbrug naar Dieren, maar toen veel meer bevoorradingsverkeer achter de oprukkende troepen volgde, werd snel besloten door de Canadese genie een metalen brug te laten slaan die dat transport allemaal aankon.

In het oorlogsdagboek van het de eerste Canadese Divisie staat het voorval als volgt beschreven: ‘Shortly after 09.00 hours 16 apr, carriers of Loyal Edmonton Regiment entered Dieren en found the town clear of enemy. Civilians immediately began to work on the blown bridge over the canal and bij noon it was open for traffic. At 11.15 hours contact was made with the reconnaissance unit of 49 (W.R.) Division.’