Reconstructie Zomerweg- Eekstraat duurzaam èn sneller

DOESBURG – Doesburg gaat het traject Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat opknappen. De gemeente heeft samen met aannemer Hoornstra Infrabouw en GWW Ingenieurs en de gemeente Doesburg besloten dit zo duurzaam mogelijk te doen.

Zo wordt er gekozen voor een andere wijze van opbouw van de nieuwe weg, waarbij het aanwezige teer uit de keten wordt gehaald. Het overige asfalt wordt hergebruikt. Zo wordt de nieuwe weg straks 100 procent circulair. De technische levensduur van de weg wordt verhoogd naar 50 jaar en de kosten blijven gelijk, meldt de gemeente Doesburg.

Prachtig nieuws volgens wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ik ben blij met de constructieve manier van meedenken van onze partners. Aandacht voor duurzaamheid is zo wenselijk. Zo kunnen we er straks gewoon weer 50 jaar tegenaan. Maar er is nog een enorm voordeel van deze andere constructie: we verwachten dat de werkzaamheden eerder dan gepland te kunnen afronden.”