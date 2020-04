Raamconcertjes van Duo DiJon

EERBEEK / BRUMMEN – Op uitnodiging van het jubilerend koor InBetween uit Brummen trekt het Duo DiJon de komende tijd door de gemeente Brummen. Het tweetal geeft raamconcertjes voor bewoners van verzorgingshuizen, die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.

Het was de bedoeling dat InBetween met de opbrengst van haar jubileumconcert een aantal optredens van het Duo DiJon zou bekostigen in de Beekwal in Eerbeek en Tolzicht en het Geheugensteunpunt in Brummen. Niet alleen het jubileumconcert, ook de optredens van het duo kunnen niet doorgaan. Daarom heeft DiJon bedacht om geheel belangeloos zelf deze raamconcerten te gaan geven, de komende tijd staan er zo’n vier per week gepland. Samen met hondje Zsazsa reizen Dies Nicolai en John de Winter rond om eenzame ouderen te verblijden met hun muziek.

Een aantal hartverwarmende concerten hebben inmiddels plaatsgevonden. De reacties van de bewoners van ’s Heerenloo / Benring in Voorst en de Beekwal in Eerbeek waren enthousiast. Meeklappen, uitbundig meezingen en af en toe een traantje doet iedereen even de corona-ellende vergeten.

Mensen die hun vader of moeder willen verrassen met een raamconcert, misschien voor een speciale gelegenheid of een feest, kunnen contactopnemen via info@duodijon.nl of tel. 06-53884989.

Koor InBetween zelf zit ondertussen ook niet stil. De leden proberen hun stem in conditie te houden met speciale oefeningen die ze per mail doorgestuurd krijgen van hun dirigente Tatiana Laryna. Verder proberen ze zoveel mogelijk contact te houden om elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Een nieuwe datum voor het jubileumconcert Sweet Memories wordt gepland zodra de situatie dit toelaat.

www.inbetweenbrummen.eu