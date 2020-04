Raad Apeldoorn vergadert digitaal

APELDOORN – Donderdag 2 april zal de gemeenteraad Apeldoorn voor het eerst digitaal vergaderen. Het gemeentelijk bestuur, politiek en organisatie volgen daarmee de richtlijnen van het RIVM om geen bijeenkomsten te organiseren en thuis te blijven. De vergadering is voor iedereen live te volgen via apeldoorn.parlaeus.nl. Op deze wijze wil de raad van Apeldoorn ook in deze periode invulling geven aan haar taak als volksvertegenwoordiger en politieke verantwoordelijkheid.

De Politieke Markt Apeldoorn van 2 april wordt gehouden via Microsoft Teams en live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Het is op dit moment nog niet mogelijk om live in te spreken. Om burgers de gelegenheid te geven om hun reactie te geven kunnen zij deze tot en met woensdag 1 april sturen naar otgriffie@apeldoorn.nl. Deze reacties worden geanonimiseerd geplaatst bij de vergaderstukken. De raadsfracties kunnen deze reacties meenemen tijdens de politieke bespreking.

Op de agenda staan de onderwerpen Vaststelling bestemmingsplan Imkersplaats 38, Regiovisie Samen tegen Huiselijk Geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 en MeerjarenPerspectief Vastgoedexploitaties (MPV) 2019-2020.