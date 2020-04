PvdA-ombudsteam helpt bij gemeentelijke belastingen

BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen die moeite hebben met de gemeentelijke belastingen, niet begrijpen wat ze moeten betalen en waarvoor, kunnen hulp krijgen van het PvdA-ombudsteam. Ook wordt er hulp verleend bij het verkrijgen van eventuele vergoedingen.

Een tijdje geleden heeft de gemeente Brummen de gemeentelijke belastingaanslagen weer verstuurd. Die aanslag is dit jaar hoger dan de inwoners van Brummen gewend zijn. In de omringende gemeenten zijn deze lasten de afgelopen jaren al flink gestegen. Brummen trekt het been nu bij en zit met deze verhoging nu ook op het Gelders (en landelijke) gemiddelde.

Het bedrag dat moet worden betaald, bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de onroerende zaakbelasting (OZB) en een bedrag voor het ophalen van de grijze en de groene container. Als het om een woning gaat dan wordt de onroerende zaakbelasting alleen betaald door de huiseigenaren. Maar woningbouwverenigingen, die als huiseigenaar worden aangeslagen, berekenen de OZB die ze moeten betalen via de huur door aan de huurders. En zo krijgt iedereen er dus uiteindelijk allemaal mee te maken.

Het PvdA-ombudsteam krijgt wel eens vragen van inwoners over de gemeentelijke belastingen. Sommigen vinden het lastig om te begrijpen wat ze moeten betalen en waarvoor. Niet alle mensen zijn op de hoogte zijn van eventuele vergoedingen die er in de gemeente bestaan.

Zo is er bijvoorbeeld een regeling voor mensen met veel medisch afval en tegemoetkomingen voor mensen met een smalle beurs. Zo is er een bijdrage mogelijk voor de kosten van de grijze en groene container. En tenslotte bestaat er ook een bijdrage voor de rioolheffing.

Team voor Elkaar en het Steunpunt Geld en Administratie kunnen hierbij helpen. Contactinformatie is te vinden op www.samengoedvoorelkaar.nl. Daarnaast biedt het PvdA-ombudsteam hulp. Lidmaatschap van de PvdA is daarvoor niet nodig. Het ombudsteam is bereikbaar via tel. 0313-437962 of 0575-562777 of pvdabrummeneerbeek@gmail.com.